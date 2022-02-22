Германия заявила о намерении остановить сертификацию «Северного потока — 2»

Берлин, 22 февраля. Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» будет остановлен, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что уже дал соответствующие указания Минэкономики ФРГ. Заявление канцлера ФРГ прозвучало после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре прошлого года. Для начала поставок газопровод должен был пройти сертификацию в Европе, завершение которой ожидалось к лету 2022 года. Однако из-за обострения геополитической ситуации возникли риски срыва запуска магистрали.