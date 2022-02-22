Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 15:22
15:17
Политика
Продюсер «Солнцепека»: Мы же рассказывали — ребята, там убивают русских, там геноцид, спасайте!
15:16
Армия
МИД РФ: у России пока нет планов вводить войска на территорию ЛДНР
15:16
Весь мир
США не смогут обеспечить себя нефтью в 2022 году
15:15
Политика
Политолог Ордуханян призвал не обращать внимания на угрозы Запада из-за признания ЛДНР
15:14
Происшествия
Убийца и насильник пятилетней девочки из Костромы заявил о жалости к своей жертве
15:14
Происшествия
Заведующего больницы в Сочи осудили за поддельные сертификаты о вакцинации
15:10
Спорт
Министр спорта Польши заявил о планах перенести стыковой матч ЧМ-2022 с Россией
15:08
Политика
Совфед проголосовал за договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
15:07
Происшествия
Бывший ректор УГТУ Николай Цхадая приговорен к трем годам колонии за взятку
15:05
Политика
Шок националистов и осторожные надежды: как на Украине отреагировали на признание Россией ДНР и ЛНР
Все новости

Германия заявила о намерении остановить сертификацию «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 14:16
Экономика
Германия заявила о намерении остановить сертификацию «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Берлин, 22 февраля. Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» будет остановлен, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что уже дал соответствующие указания Минэкономики ФРГ. Заявление канцлера ФРГ прозвучало после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре прошлого года. Для начала поставок газопровод должен был пройти сертификацию в Европе, завершение которой ожидалось к лету 2022 года. Однако из-за обострения геополитической ситуации возникли риски срыва запуска магистрали.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Германия заявила о намерении остановить сертификацию «Северного потока — 2»
германия северный поток - 2 шольц
Комментировать