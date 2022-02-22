Глава оргкомитета финала ЛЧ опроверг возможность переноса матча из Петербурга

Санкт-Петербург, 22 февраля. Подготовка к заключительному этапу Лиги чемпионов проходит в обычном режиме, в УЕФА не выражали желание перенести матч из Санкт-Петербурга. Об этом заявил глава оргкомитета финала ЛЧ Алексей Сорокин.

Финал Лиги чемпионов запланирован в Северной столице. Однако в СМИ начала появляться информация о том, что представители УЕФА могут захотеть перенести игру в другой город. Глава оргкомитета ЛЧ Сорокин опроверг эти предположения в комментарии РИА Новости.

«Никаких сигналов из УЕФА на этот счет не поступало. Не было никаких дискуссий по теме. Мы продолжим вместе с ними работать в плановом режиме и регулярно общаться», — подчеркнул Сорокин.

Глава оргкомитета также отметил, что представители УЕФА намерены посетить страну. Визит состоится в марте, все планы по подготовке к соревнованиям остаются в силе.

Опасения касательно возможной смены места проведения финала ЛЧ появились в британских СМИ. Журналисты предположили, что организаторы захотят найти новое место для матчей после признания Россией независимого статуса ЛНР и ДНР.