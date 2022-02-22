Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 15:22
15:17
Политика
Продюсер «Солнцепека»: Мы же рассказывали — ребята, там убивают русских, там геноцид, спасайте!
15:16
Армия
МИД РФ: у России пока нет планов вводить войска на территорию ЛДНР
15:16
Весь мир
США не смогут обеспечить себя нефтью в 2022 году
15:15
Политика
Политолог Ордуханян призвал не обращать внимания на угрозы Запада из-за признания ЛДНР
15:14
Происшествия
Убийца и насильник пятилетней девочки из Костромы заявил о жалости к своей жертве
15:14
Происшествия
Заведующего больницы в Сочи осудили за поддельные сертификаты о вакцинации
15:10
Спорт
Министр спорта Польши заявил о планах перенести стыковой матч ЧМ-2022 с Россией
15:08
Политика
Совфед проголосовал за договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
15:07
Происшествия
Бывший ректор УГТУ Николай Цхадая приговорен к трем годам колонии за взятку
15:05
Политика
Шок националистов и осторожные надежды: как на Украине отреагировали на признание Россией ДНР и ЛНР
Все новости

Глава оргкомитета финала ЛЧ опроверг возможность переноса матча из Петербурга

Спорт
Глава оргкомитета финала ЛЧ опроверг возможность переноса матча из Петербурга
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 22 февраля. Подготовка к заключительному этапу Лиги чемпионов проходит в обычном режиме, в УЕФА не выражали желание перенести матч из Санкт-Петербурга. Об этом заявил глава оргкомитета финала ЛЧ Алексей Сорокин.

Финал Лиги чемпионов запланирован в Северной столице. Однако в СМИ начала появляться информация о том, что представители УЕФА могут захотеть перенести игру в другой город. Глава оргкомитета ЛЧ Сорокин опроверг эти предположения в комментарии РИА Новости.

«Никаких сигналов из УЕФА на этот счет не поступало. Не было никаких дискуссий по теме. Мы продолжим вместе с ними работать в плановом режиме и регулярно общаться», — подчеркнул Сорокин.

Глава оргкомитета также отметил, что представители УЕФА намерены посетить страну. Визит состоится в марте, все планы по подготовке к соревнованиям остаются в силе.

Опасения касательно возможной смены места проведения финала ЛЧ появились в британских СМИ. Журналисты предположили, что организаторы захотят найти новое место для матчей после признания Россией независимого статуса ЛНР и ДНР.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Глава оргкомитета финала ЛЧ опроверг возможность переноса матча из Петербурга
футбол лига чемпионов uefa
Комментировать