Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 16:52
16:48
Политика
Нужна ли России государственность Украины: в ОП РФ обсудили восьмилетние итоги Майдана
16:48
Происшествия
Грузовик насмерть сбил переходившую дорогу в неположенном месте женщину на Гурьянова
16:46
Весь мир
Седьмой Форум стран — экспортеров газа пройдет в Алжире
16:44
Происшествия
ФАН публикует кадры с места обрушения бетонной конструкции на машину в Москве
16:42
Политика
МИД Британии выразил официальный протест российскому послу Келину из-за признания РФ ЛДНР
16:41
Армия
Винокур: признание Россией ЛДНР спасло жителей Донбасса от агрессии Киева
16:35
Происшествия
Двух без вести пропавших рыбаков разыскивают в Мурманской области
16:33
Общество
Безопасность и защиту получат жители ЛДНР благодаря признанию независимости республик
16:30
Спорт
Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать на этапе Гран-при в Киеве
16:30
Видео
Греческие ученые спасли и выпустили на волю детеныша редкого тюленя
Все новости

Газ для Исламабада и украинский кризис: Путин примет премьера Пакистана в Москве

Весь мир
Газ для Исламабада и украинский кризис: Путин примет премьера Пакистана в Москве
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press — Sri Lankan President Media Divis/XinHua — Stefan Sauer/dpa

В Россию впервые с 1999 года летит премьер-министр Пакистана. Ожидается, что Имран Хан прибудет в Москву 23 февраля по приглашению президента РФ Владимира Путина, его визит продлится два дня.

До этого в середине января лидеры государств созванивались и обсуждали все те же темы, что были заявлены к предстоящей очной встрече. Это, как и положено, двусторонние отношения, включая энергетическое сотрудничество и ситуацию в Афганистане.

Однако за последние недели все несколько изменилось. В пакистанских СМИ отмечают тревожный политический фон, на котором пройдут переговоры. Имеется в виду эскалация конфликта в Донбассе, признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и последовавшие за этим антироссийские санкции. Так что, хоть встреча и планировалась до событий на Украине, по всей видимости, острой темы не избежать.

Имран Хан в сложном положении

Вот что о предстоящем визите говорит директор Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко:

«Обострение украинской повестки, конечно, неизбежно ослабит информационное и политическое значение визита пакистанского премьера. Самому Имрану Хану потребуется дополнительная ловкость, чтобы, с одной стороны, избежать неудобных для него комментариев на украинскую тему, а с другой, все же постараться получить от Москвы гарантии реализации совместных проектов в экономической, энергетической сфере.

Кстати, посол Пакистана в Киеве уже выразил от имени Исламабада заверения в поддержке территориальной целостности Украины, и наверняка в Москве этот жест зафиксировали. Одним словом, контекст для приезда Имрана Хана в Россию формируется не самый удачный».

Впрочем, считает эксперт, на повестке дня у сторон и другие немаловажные темы. Среди них, к примеру, ситуация в Афганистане.

«Конечно, помимо экономических проектов в энергетической, газовой сфере, Хана интересует также согласование позиций Исламабада и Москвы в отношении ситуации в Афганистане и режима «Талибана»1 (запрещен в РФ). Но ожидать тут каких-то прорывных событий вряд ли стоит: Кремль стремительно и едва ли не целиком погружается в украинскую повестку, главные события в которой, возможно, еще впереди. Вряд ли руководство Пакистана займет сегодня пророссийскую позицию и публично поддержит последние решения президента Путина на украинском направлении», — считает аналитик.

На этом фоне, по словам Серенко, афганская тема уходит на второй и даже третий план.

«Если, конечно, не произойдет каких-то экстраординарных событий, угрожающих дестабилизации ситуации в Центральной Азии», — уточнил эксперт.

Пакистанцам очень нужен газ

Еще одна важная тема, которая заранее была анонсирована — это строительство газопровода «Пакистанский поток». В беседе с ФАН доктор политических наук, эксперт по энергетической и транспортной безопасности Ваге Давтян отмечает, что по ней у сторон пока что нет окончательного общего видения.

«Есть видение с точки зрения выстраивания внутренней логистики (Лахор — Карачи), однако, что касается логистики внешней, по этому поводу существует неопределенность. Проблема в том, что изначально «Пакистанский поток» рассматривался в рамках проекта ТАПИ — газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия. Наиболее уязвимым звеном в этой цепочке, как несложно догадаться, сегодня является Афганистан: строить по его территории инфраструктуру, оцениваемую до 2,5 млрд долларов, представляется весьма рискованным делом с учетом политической ситуации. Когда будет запущен ТАПИ, сказать сегодня сложно.

Вторая проблема – это откуда будет поставляться газ по «потоку». В данном проекте Россия априори не рассматривает себя в качестве поставщика, удовлетворяясь лишь статусом строителя, что, кстати, минимизирует возможность попадания проекта под санкции. Есть Иран, Катар, Оман», — отмечает Давтян.

В целом, подчеркнул специалист, спрос на газ в Пакистане растет из года в год, и собственная добыча покрыть его не в состоянии.

«Главный драйвер спроса — тепловые электростанции, работающие на газе. Наблюдаемое в последние месяцы перенаправление СПГ из Азии в Европу уже сегодня создает дефицит в Пакистане. Следовательно, поиск новых путей поставок — трубой или СПГ-танкерами — стратегическая необходимость для Исламабада», — отметил эксперт.

Итого

Если совсем просто, то в Москве Имрану Хану предстоит сильно постараться, чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.

По мнению эксперта по региону Андрея Серенко, вряд ли по итогам визита отношения между Россией и Пакистаном выйдут на какой-то принципиально иной, более высокий уровень сравняются с качеством отношений стратегического партнерства России и Индии. Тем более, что сам Имран Хан считается «хромой уткой» — предстоящие парламентские выборы в Пакистане обещают быть весьма непростыми для партии нынешнего премьер-министра, по их итогам Имран Хан может и не сохранить за собой занимаемый пост. А раз так, то для Москвы он остается тактическим партнером, с которым преждевременно рассуждать о перспективах даже среднесрочного российско-пакистанского сотрудничества.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Газ для Исламабада и украинский кризис: Путин примет премьера Пакистана в Москве
россия переговоры пакистан имран хан
Комментировать