Газ для Исламабада и украинский кризис: Путин примет премьера Пакистана в Москве

В Россию впервые с 1999 года летит премьер-министр Пакистана. Ожидается, что Имран Хан прибудет в Москву 23 февраля по приглашению президента РФ Владимира Путина, его визит продлится два дня.

До этого в середине января лидеры государств созванивались и обсуждали все те же темы, что были заявлены к предстоящей очной встрече. Это, как и положено, двусторонние отношения, включая энергетическое сотрудничество и ситуацию в Афганистане.

Pakistan’s Prime Minister Imran Khan will travel to Moscow, the first bilateral meeting between the two nations in over two decades, even as a standoff between Russia and the West over Ukraine escalates https://t.co/Pz83ZUz0Lx — Bloomberg (@business) February 22, 2022

Однако за последние недели все несколько изменилось. В пакистанских СМИ отмечают тревожный политический фон, на котором пройдут переговоры. Имеется в виду эскалация конфликта в Донбассе, признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и последовавшие за этим антироссийские санкции. Так что, хоть встреча и планировалась до событий на Украине, по всей видимости, острой темы не избежать.

Имран Хан в сложном положении

Вот что о предстоящем визите говорит директор Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко:

«Обострение украинской повестки, конечно, неизбежно ослабит информационное и политическое значение визита пакистанского премьера. Самому Имрану Хану потребуется дополнительная ловкость, чтобы, с одной стороны, избежать неудобных для него комментариев на украинскую тему, а с другой, все же постараться получить от Москвы гарантии реализации совместных проектов в экономической, энергетической сфере. Кстати, посол Пакистана в Киеве уже выразил от имени Исламабада заверения в поддержке территориальной целостности Украины, и наверняка в Москве этот жест зафиксировали. Одним словом, контекст для приезда Имрана Хана в Россию формируется не самый удачный».

Ukraine thanks Pakistan for supporting territorial integrity of the country. Just before PM khan's Russia visit. https://t.co/yAxS9NyL2V — Sidhant Sibal (@sidhant) February 22, 2022

Впрочем, считает эксперт, на повестке дня у сторон и другие немаловажные темы. Среди них, к примеру, ситуация в Афганистане.

«Конечно, помимо экономических проектов в энергетической, газовой сфере, Хана интересует также согласование позиций Исламабада и Москвы в отношении ситуации в Афганистане и режима «Талибана»1 (запрещен в РФ). Но ожидать тут каких-то прорывных событий вряд ли стоит: Кремль стремительно и едва ли не целиком погружается в украинскую повестку, главные события в которой, возможно, еще впереди. Вряд ли руководство Пакистана займет сегодня пророссийскую позицию и публично поддержит последние решения президента Путина на украинском направлении», — считает аналитик.

На этом фоне, по словам Серенко, афганская тема уходит на второй и даже третий план.

«Если, конечно, не произойдет каких-то экстраординарных событий, угрожающих дестабилизации ситуации в Центральной Азии», — уточнил эксперт.

Пакистанцам очень нужен газ

Еще одна важная тема, которая заранее была анонсирована — это строительство газопровода «Пакистанский поток». В беседе с ФАН доктор политических наук, эксперт по энергетической и транспортной безопасности Ваге Давтян отмечает, что по ней у сторон пока что нет окончательного общего видения.

«Есть видение с точки зрения выстраивания внутренней логистики (Лахор — Карачи), однако, что касается логистики внешней, по этому поводу существует неопределенность. Проблема в том, что изначально «Пакистанский поток» рассматривался в рамках проекта ТАПИ — газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия. Наиболее уязвимым звеном в этой цепочке, как несложно догадаться, сегодня является Афганистан: строить по его территории инфраструктуру, оцениваемую до 2,5 млрд долларов, представляется весьма рискованным делом с учетом политической ситуации. Когда будет запущен ТАПИ, сказать сегодня сложно. Вторая проблема – это откуда будет поставляться газ по «потоку». В данном проекте Россия априори не рассматривает себя в качестве поставщика, удовлетворяясь лишь статусом строителя, что, кстати, минимизирует возможность попадания проекта под санкции. Есть Иран, Катар, Оман», — отмечает Давтян.

Progress is also expected on the Pakistan Stream Gas Pipeline project [...]

A Russian delegation was in Pakistan recently to negotiate toll-free proceedings and tax exemptions in connection with the Pakistan Gas Stream Project.https://t.co/Moj8dldD2r — Netrek ???? (@Netrek_) February 21, 2022

В целом, подчеркнул специалист, спрос на газ в Пакистане растет из года в год, и собственная добыча покрыть его не в состоянии.

«Главный драйвер спроса — тепловые электростанции, работающие на газе. Наблюдаемое в последние месяцы перенаправление СПГ из Азии в Европу уже сегодня создает дефицит в Пакистане. Следовательно, поиск новых путей поставок — трубой или СПГ-танкерами — стратегическая необходимость для Исламабада», — отметил эксперт.

Итого

Если совсем просто, то в Москве Имрану Хану предстоит сильно постараться, чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.

По мнению эксперта по региону Андрея Серенко, вряд ли по итогам визита отношения между Россией и Пакистаном выйдут на какой-то принципиально иной, более высокий уровень сравняются с качеством отношений стратегического партнерства России и Индии. Тем более, что сам Имран Хан считается «хромой уткой» — предстоящие парламентские выборы в Пакистане обещают быть весьма непростыми для партии нынешнего премьер-министра, по их итогам Имран Хан может и не сохранить за собой занимаемый пост. А раз так, то для Москвы он остается тактическим партнером, с которым преждевременно рассуждать о перспективах даже среднесрочного российско-пакистанского сотрудничества.

1 Организация запрещена на территории РФ.