Лев Лещенко о признании республик Донбасса: Западу не нужна сильная Россия

Россия готова к диалогу, но Запад не хочет его вести. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов Лев Лещенко. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса.

«Я считаю, это правильное решение. Оно продуманное, взвешенное. Никакого диалога мы не можем выстроить, никакого компромисса Украина не хочет. Минские соглашения Киев не хочет выполнять. Он выбрал путь конфронтации вместо того, чтобы искать общий язык с Донецком и Луганском», — сказал артист.

Лев Лещенко также указал на крепкую историческую связь Украины и России.

«Путин в своей речи вчера прекрасно сказал, мол, сколько сил, труда, денег мы вложили в Украину. Это видно и ясно, но кому нужна сильная Россия? Очень жалко, что этот кризис возник, тем более с братским народом», — пояснил собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

В завершение он отреагировал на заявления Запада о новых санкциях в отношении нашей страны.

«Санкции были есть и будут, подписали бы [указ о признании] или нет. Все это делается международным капиталом и направлено на то, чтобы ослабить Россию. У этого исторические подоплеки. Ну, что делать, переживем! Нельзя же все время подставляться и идти на поводу. Мы готовы к диалогу, но они-то не хотят. Перевирают всю ситуацию», — подытожил певец.

Ранее актер Михаил Боярский в беседе с ФАН поддержал решение России признать независимость ЛНР и ДНР. По его словам, он приветствует любой шаг, направленный на стабилизацию обстановки в этих регионах.