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НМ ДНР: Киев перебросил танки и РСЗО «Град» к линии соприкосновения в Донбассе

Армия
НМ ДНР: Киев перебросил танки и РСЗО «Град» к линии соприкосновения в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 22 февраля. Вооруженные силы Украины переместили к линии соприкосновения в Донбассе танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Также в оборонном ведомстве добавили, что подразделения с зенитно-ракетными комплексами С-300 и «Бук» заняли позиции у аэропортов в Киеве, Харькове и Черкассах.

Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли минометному обстрелу населенный пункт Старомихайловка в ДНР. Отмечается, что обстрел произошел в 7:42 со стороны населенного пункта Красногоровка.

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