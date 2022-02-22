НМ ДНР: Киев перебросил танки и РСЗО «Град» к линии соприкосновения в Донбассе

Донецк, 22 февраля. Вооруженные силы Украины переместили к линии соприкосновения в Донбассе танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Также в оборонном ведомстве добавили, что подразделения с зенитно-ракетными комплексами С-300 и «Бук» заняли позиции у аэропортов в Киеве, Харькове и Черкассах.

Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли минометному обстрелу населенный пункт Старомихайловка в ДНР. Отмечается, что обстрел произошел в 7:42 со стороны населенного пункта Красногоровка.