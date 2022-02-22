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ОДК обеспечит отечественными авиадвигателями не только пассажирские лайнеры, но и самолеты-амфибии
Технологии
ОДК обеспечит отечественными авиадвигателями не только пассажирские лайнеры, но и самолеты-амфибии
wikipedia.org  /  Vlsergey/CC BY-SA 3.0

22 февраля стало известно, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха изготовила три узла для демонстратора перспективного авиадвигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещенного ближнемагистрального узкофюзеляжного лайнера Sukhoi Superjet New.

Агрегаты изготовлены в сжатые сроки и предназначены не только для привода элементов силовой установки, но и для обеспечения функционирования ряда систем самого самолета, таких как электрогенератор для салона и гидронасос для управления механизацией крыла.

«Работа над узлами новейшего двигателя ПД-8 ведется с учетом опыта создания деталей для более «крупных» членов семейства современных российских силовых установок для гражданской авиации — ПД-14 и ПД-35. При этом, конечно, были и задачи, которые приходилось решать впервые. Высокий уровень компетенций позволил изготовить узел приводов для демонстратора в сжатые сроки — за полтора года. В этом году планируем собрать узлы уже для опытной партии двигателей ПД-8», — рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Важно понимать, что отсутствие подходящей линейки российских современных авиадвигателей — пожалуй, самая главная проблема отечественного авиапрома. В этом смысле появление двухконтурного турбовентиляторного двигателя ПД-8 сложно переоценить. Его создание даст путевку в жизнь не только новой версии Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих российскими, но и позволит наладить крупносерийное производство такой уникальной крылатой машины, как самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир», ставшего в минувшем году настоящей звездой телерепортажей о борьбе с лесными пожарами на Кипре и в Турции.

ОДК обеспечит отечественными авиадвигателями не только пассажирские лайнеры, но и самолеты-амфибии
Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Разрыв Украиной военно-технического сотрудничества с Россией оставил Бе-200 без авиадвигателей Д-436ТП, выпускавшихся украинским предприятием «Мотор Сич». Какое-то время правдами и неправдами Д-436ТП с Украины получать еще удавалось, но в 2018-м эта возможность окончательно исчезла. Таким образом, «движков» для новых «Альтаиров» и ремоторизации старых у России не оказалось.

В рамках импортозамещения был рассмотрен вариант с заменой Д-436ТП разработанным для Sukhoi Superjet 100 российско-французским двигателем SaM146. Но это, на первый взгляд, достаточно простое решение имело немало «подводных камней». «Горячая часть» SaM146 — турбина — поставлялась из Франции. Предполагалось, что французы локализуют производство этого элемента авиадвигателя в РФ, но Париж от реализации этого плана отказался.

Такой «сюрприз» автоматически закрыл для Бе-200, оснащенных SaM146, перспективу попасть в госзакупки, поскольку условием поставок самолета для Минобороны, МЧС и иных госструктур являлся уровень локализации не менее 80%, включая все критические узлы машины. Перспективы коммерческого рынка также оказались невелики в силу высокой стоимости SaM146 (с привязкой к курсу евро) и его низкой надежности. А затем в силу изменившейся геополитической ситуации французы вообще потеряли интерес к проекту SSJ и дальнейшей доработке SaM146. Это стало приговором «Альтаиру». Казалось, что прекрасный многоцелевой самолет-амфибия обречен кануть в небытие.

Все изменилось после появления новости о находящемся практически в финальной стадии разработки отечественном авиадвигателе ПД-8 с готовой «горячей частью», которую в кратчайшие сроки разработали инженеры ОДК. Газогенератор двигателя — «сердце» ПД-8 — был продемонстрирован в ходе прошлогоднего МАКС-2021.

В общем, с нетерпением ждем завершения цикла разработки и испытаний ПД-8, что позволит обеспечить отечественными авиадвигателями не только Sukhoi Superjet New, но и «Альтаиры».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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