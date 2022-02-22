Бритни Спирс начала работу над мемуарами о жизни под опекой отца

Лос-Анджелес, 22 февраля. Поп-певица Бритни Спирс планирует поделиться новыми деталями о многолетнем периоде, когда она находилась под контролем отца Джеймса Спирса. Звезда заключила многомиллионную сделку с издательством.

Мемуары могут появиться на полках книжных магазинов уже в ближайшее время. Певица приступила к работе над автобиографией вскоре после освобождения из-под опеки, которая затянулась на 13 лет. Именно младшая сестра звезды Линн Спирс подтолкнула исполнительницу рассказать свою историю: по словам артистки, родственница оклеветала ее в автобиографии «То, что мне стоило сказать», передает The Page Six.

Планы на книгу привели к масштабным торгам среди издателей. В итоге Спирс заключила сделку с Simon и Schuster за 15 млн долларов. Эта сумма стала самой большой после контракта с Бараком Обамой: договор с бывшим президентом обошелся издателям в 60 млн долларов.

Ранее артистка Ирина Понаровская также представила публике мемуары под названием «Честно говоря». В книге исполнительница жестко высказалась в адрес певицы Аллы Пугачевой, указав на ее «деревенскую» натуру.