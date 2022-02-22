Песков: Россия признает ЛДНР в границах, в которых они себя провозглашали

Москва, 22 февраля. Российская Федерация признает независимость Донецкой и Луганской народных республик в тех границах, в которых они себя провозглашали, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление представитель Кремля сделал, отвечая на вопросы журналистов.

«В тех границах, в которых они себя провозглашали», — подчеркнул Песков.

Ранее он заявил, что Кремль считает крайне нежелательным сценарием разрыв Киевом дипломатических отношений с Россией. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что это сделает все еще сложнее для народов двух стран. Помимо этого российская сторона остается открытой к дипломатическим контактам с оппонентами, добавил Песков.