Сценарист «Дюны» обрушился с критикой на «Оскар» из-за отсутствия номинации у Вильнева

Вашингтон, 22 февраля. Сценарист Эрик Рот обрушился с критикой на Американскую киноакадемию из-за отсутствия у автора «Дюны» Дени Вильнева номинации «Лучший режиссер». Он считает, что во многом картина состоялась благодаря кинематографисту.

Роту стало смешно, что Вильнев оказался без номинации. По его мнению, представители «Оскара» обязаны были включить режиссера в список. Более того, Рот убежден, что невозможно отделить фильм от режиссера.

««Дюна» получила девять технических номинаций. Все эти люди блестяще проявили себя в своем деле, но кто-то дал им направление. Именно он определил цвета вещей. Какой звук надо использовать здесь? Какой звуковой эффект нужен здесь? Какой звук у песчаного червя? Может, мы должны сделать этот звук громче диалога? Он принимает эти решения. Он маэстро», — констатировал сценарист в интервью для IndieWire.

Киноакадемия номинировала «Дюну» в десяти категориях. Картина претендует на статуэтку, в частности, в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая операторская работа». Вильнев не будет бороться за звание лучшего режиссера.

При этом сам кинематографист не считает отсутствие своей фамилии в списке чем-то критичным. Он признался, что безумно рад многочисленным номинациям самого фильма.