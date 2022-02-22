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Песков указал на потерю актуальности вопроса «Минска-2» для России

Политика
Песков указал на потерю актуальности вопроса «Минска-2» для России
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 22 февраля. Россия больше не интересуется минскими договоренностями. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в первую очередь Москва озабочена темой гарантий безопасности. Минские соглашения утратили актуальность.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля о признании Россией независимости Донбасса.

Ранее сообщалось, что ситуация на Украине возникла из-за промедлений в реализации минских договоренностей. Уверенность в этом выразил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И.

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украина минские соглашения кремль
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