Россияне тратят почти 1,5 часа в сутки на просмотр YouTube

Москва, 22 февраля. Исследовательская компания Mediascope проанализировала самые популярные мобильные приложения среди россиян. Выяснилось, что пользователи тратят много времени на просмотр YouTube.

Mediascope проводила исследование по просьбе Forbes. Была проведена оценка 100 мобильных приложений и игр, а также время, которое пользователи тратят на их просмотр. Была опрошена аудитория возрастом от 12 лет и старше в период с августа 2021 года по январь 2022 года.

Самой популярной игрой оказалась PUBG Mobile: Aftermatch с аудиторией 875 тысяч человек. В среднем пользователи проводят в этом приложении 91 минуту в сутки. На втором месте расположился видеохостинг YouTube Kids — 85 минут в сутки. На просмотр основного раздела сервиса YouTube россияне тратят почти 1,5 часа в день — 81 минуту.

13-летняя школьница из Нижнего Тагила Виктория Старикова получила золотую кнопку от видеосервиса YouTube. Количество подписчиков девочки достигло 1 млн человек.