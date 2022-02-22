Астролог Тамара Глоба составила прогноз для России и Украины на 2022 год

Москва, 22 февраля. Известный астролог Тамара Глоба составила подробный прогноз о том, как будут складываться отношения России и Украины в ближайшее время.

Специалист по звездам увидела достаточно непростую ситуацию. По ее словам, в 2022 году Минские соглашения не принесут никакого результата, потому что две страны будут по-разному смотреть на выполнение договоренностей.

«Между двумя прежде дружественными странами продолжатся сложные отношения, и причиной тому станет обострение конфликта между Киевом и Донбассом», — цитирует слова Глобы издание «Слово и Дело».

instagram.com / @tamaragloba Под

Согласно ее прогнозу, Россия и Украина так и не смогут решить противоречия в текущем году, причем народы двух государств станут все сильнее отдаляться друг от друга. Однако ясновидящая уверена, что в активную фазу ситуация все же не перейдет, но заметно скажется на заключении экономических и политических контрактов.

Украина перестала быть значимым вопросом в отношениях России и Соединенных Штатов Америки. Таким мнением ранее поделился политолог Александр Лазарев.