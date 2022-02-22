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Литовкин: признание Россией ЛДНР поможет Донбассу вернуться к мирной жизни

Армия
Литовкин: признание Россией ЛДНР поможет Донбассу вернуться к мирной жизни
facebook.com  /  Виктор Литовкин

Москва, 22 февраля. Донецкая и Луганская народные республики смогут вернуться к мирной жизни и не опасаться эскалации конфликта с Киевом поле признания со стороны России, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

О независимости ЛДНР в своем обращении к россиянам в понедельник, 21 февраля, объявил президент России Владимир Путин. В комментарии для РЕН ТВ аналитик отметил, что это очень хороший шаг, который остановит разжигание войны на юго-востоке Украины со стороны Киева.

«И на территории Донецкой и Луганской республик воцарится мир, потому что никто, я думаю, не осмелится воевать с российской армией, даже Украина», — заявил Литовкин.

По его словам, после окончания войны республики Донбасса смогут начать полноценно восстанавливаться и возвращаться к мирной жизни. Шахты и заводы откроются вновь, что даст возможность местным жителям зарабатывать себе на жизнь. Также будут проведены демократические выборы, школьники и студенты вернутся к занятиям, появится собственная культурная программа.

Кроме этого, Литовкин также отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности выйти из Будапештского соглашения по ядерному оружию. Он отметил, что Киев никогда не располагал собственным стратегическим вооружением, у него нет никаких специалистов и технологий по его созданию.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Решение было принято большинством парламентариев во время пленарного заседания, передает телеканал «360».

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