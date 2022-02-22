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Советник главы ДНР Кимаковский: Вывозим в первую очередь женщин и детей
Общество
Советник главы ДНР Кимаковский: Вывозим в первую очередь женщин и детей
Федеральное агентство новостей  / 

Совет Федерации проголосовал за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Решение принято единогласно. В Донецкой и Луганской народных республиках ратификация договора также нашла единогласную поддержку. Как отметил в беседе с ФАН советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, даже эти позитивные сдвиги не дают поводов расслабляться.

«По-прежнему продолжается эвакуация жителей из прифронтовых зон, особенно там, где существует угроза жизни населению. Вывозим в первую очередь женщин и детей. Мужчины как правило остаются по собственному желанию. Накануне утром в республике при обстреле погиб шахтер. Это подстегнуло многих мужчин пойти в мобилизационные пункты и записаться в число добровольцев», — пояснил собеседник ФАН. 

По словам Кимаковского, Народная милиция республики за последние дни усилилась практически в два раза. Всех желающих ставят под ружье и отправляют на сборные пункты, где они изучают военное дело. 

Ранее ФАН рассказывал о настроениях в народных массах Донбасса. После признания независимости ДНР и ЛНР жители республик ощутили поддержку. У них появилась надежда, что в конечном итоге на линии разграничения, через какое-то время, все-таки будет тишина.

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