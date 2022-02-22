В Краснодарском крае оползни подобрались вплотную к жилым постройкам

Жители поселка Пересыпь жалуются, что береговая линия обрушается, все ближе приближаясь к их домам. Сельчанам приходится жить буквально на краю пропасти, постоянно опасаясь, что их постройки окажутся в море.

Жители Пересыпи рассказали, что особо сильные обрушения береговой линии происходят во время дождей. Они уже неоднократно писали жалобы в различные ведомства. За последние пять лет письма были отправлены в администрации местного поселения и района, Законодательного собрания края, Государственную думу и трижды в администрацию президента. Но ответа с обещаниями помочь так и не поступило.

«Мы в год по два раза отправляем одни и те же письма. Последнее обращение было осенью этого года. Вот жители поселка могут сказать, что мы собирали подписи всех жителей. Они согласны с нами. Мы написали. Но нам отвечают опять: «Все под контролем, все на учете». Ждем, когда будут рушиться дома. Но надо ли ждать, когда дома упадут?» — жалуется местная жительница Наталья Чумак.

В ситуации пообещал разобраться глава Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края Сергей Суслов.

«В ближайшее время, пройдет, наверное, рабочее совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Будет там этот вопрос рассмотрен. Уже направлены запросы районной администрации в край с просьбой разъяснить порядок получения субсидий на проведение берегоукрепительных работ», — заявил глава.

Также Сергей Суслов добавил, что местными властями уже проработан целый ряд мер по укреплению береговой линии и в ближайшее время они приступят к работам.