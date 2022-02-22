Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки

Москва, 22 февраля. РФ не собираются приостанавливать поставки газа по всему миру. Она будет совершенствовать инфраструктуру и наращивать инвестиции в газовый сектор, заявил президент Владимир Путин.

Власти не раз обращали внимание, что страна всегда выполняла свои обязательства по экспорту энергоресурса перед партнерами и не давала повода усомнится в себе.

«Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья», — подчеркнул глава государства в приветствии по случаю открытия саммита Форума стран — экспортеров газа.

Экономист Михаил Хазин предположил, что РФ не будет поставлять дополнительное голубое топливо на европейский рынок до тех пор, пока не распродаст все ранее заготовленные запасы. В противном случае отечественные компании потеряют большое количество прибыли. При этом Россию в такой ситуации выставляют в роли так называемого рыночного манипулятора.