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Экономика
Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки
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Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки

Экономика
Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 22 февраля. РФ не собираются приостанавливать поставки газа по всему миру. Она будет совершенствовать инфраструктуру и наращивать инвестиции в газовый сектор, заявил президент Владимир Путин.

Власти не раз обращали внимание, что страна всегда выполняла свои обязательства по экспорту энергоресурса перед партнерами и не давала повода усомнится в себе.

«Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья», — подчеркнул глава государства в приветствии по случаю открытия саммита Форума стран — экспортеров газа.

Экономист Михаил Хазин предположил, что РФ не будет поставлять дополнительное голубое топливо на европейский рынок до тех пор, пока не распродаст все ранее заготовленные запасы. В противном случае отечественные компании потеряют большое количество прибыли. При этом Россию в такой ситуации выставляют в роли так называемого рыночного манипулятора.

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Все новости / Экономика / Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки
путин газ поставки газа Россия и ЕС
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