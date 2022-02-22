Поклонники посчитали вульгарным образ Пенелопы Крус в коротком платье

Мадрид, 22 февраля. Знаменитая испанская актриса Пенелопа Крус вышла в свет в ультракоротком платье, чем вызвала гнев у поклонников. Ее отчитали за вульгарный внешний вид.

Звезда мирового кинематографа появилась на премьере фильма «Официальный конкурс» в Мадриде. Для выхода в свет она выбрала короткое платье от люксового бренда Chanel. Наряд был фиолетового оттенка с черной монограммой марки. Знаменитость подобрала к образу темные босоножки на каблуке.

Global Look Press / Alejandro Martinez Velez/Keystone Press Agency

Читатели Daily Mail резко высказались в адрес 47-летней артистки. Они обвинили ее в вульгарности и отчитали за чересчур короткий наряд.

«Пенелопа прекрасна, но Chanel все портит»; «Ужасное платье»; «Зачем взрослой женщине эта вульгарная вещь?»; «Отвратительный наряд», — написали интернет-пользователи в комментариях под кадрами звезды.

Кинодива уже не первый раз сталкивается с критикой из-за неудачного наряда для красной дорожки. Звезда для Венецианского кинофестиваля надела платье от Chanel Haute Couture. Из-за кукольного наряда ее назвали «барби на пенсии».