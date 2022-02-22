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Глава Sony Pictures Том Ротман назвал удачной премьеру «Анчартед: На картах не значится»

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 13:35
Общество
Глава Sony Pictures Том Ротман назвал удачной премьеру «Анчартед: На картах не значится»
кадр из фильма «Анчартед: на картах не значится»

Лос-Анджелес, 22 февраля. Премьера фильма «Анчартед: На картах не значится» состоялась в мире 8 февраля. Глава Sony Pictures Том Ротман поздравил сотрудников с крайне успешной работой.

Ротман выпустил обращение к работникам компании, в котором поблагодарил их за отличную работу и назвал премьеру картины успешной. Производство «Анчартед: На картах не значится» постоянно сдвигалось из-за пандемии коронавируса.

«Это большая победа для каждого подразделения Sony, поскольку этот фильм был нашим первым крупным производством, полностью остановленным из-за пандемии. Несмотря на все трудности, мы все-таки выпустили фильм, который очень нравится нашей аудитории», — говорится в обращении Ротмана к сотрудникам.

Всего за один уик-энд фильм собрал 100 млн долларов в прокате и 90% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, сообщает Deadline. Судя по всему, продолжение франшизы — это лишь дело времени. В данный момент подразделение PlayStation Productions работает над сериалами The Last of Us и Twisted Metal, которые выйдут в 2023 году.

На 21 февраля мировые сборы экшена с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях превысили уже 139 млн долларов. В российском прокате фильм заработал 685 млн рублей.

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