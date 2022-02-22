Канцлер Австрии Нехаммер: «СП-2» может войти в список ограничений против России

Вена, 22 февраля. Российский проект «Северный поток — 2» может стать частью антироссийского санкционного пакета Европейского союза. Соответствующее заявление 22 февраля сделал австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Однако он не указал, о какой стадии ограничений идет речь.

«Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и "Северный поток — 2"», — отметил Нехаммер.

Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2» невозможно остановить, поэтому он будет завершен. Об этом рассказал немецкий канцлер Олаф Шольц после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, немецкая сторона не рада такому исходу событий.