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Канцлер Австрии Нехаммер: «СП-2» может войти в список ограничений против России

Политика
Канцлер Австрии Нехаммер: «СП-2» может войти в список ограничений против России
Федеральное агентство новостей

Вена, 22 февраля. Российский проект «Северный поток — 2» может стать частью антироссийского санкционного пакета Европейского союза. Соответствующее заявление 22 февраля сделал австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Однако он не указал, о какой стадии ограничений идет речь.

«Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и "Северный поток — 2"», — отметил Нехаммер.

Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2» невозможно остановить, поэтому он будет завершен. Об этом рассказал немецкий канцлер Олаф Шольц после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, немецкая сторона не рада такому исходу событий.

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австрия рф северный поток 2 сп-2
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