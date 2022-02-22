Политолог Лазарев рассказал, как Россия продолжит операцию с признанием ЛДНР

Киев, 22 февраля. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик — это только первый шаг масштабной операции, о начале которой украинская верхушка пока даже не догадывается.

Таким мнением с ведущими телеканала «НАШ» поделился украинский политолог Александр Лазарев, предупредив, что Москва приготовила украинской власти еще множество неприятных сюрпризов. Эксперт отметил, что США не зря поднимали такую шумиху вокруг выдуманного вторжения. Вряд ли Вашингтон прилагал такие усилия, только чтобы прикрыть будущее признание ЛНР и ДНР. Игра в ситуации с Украиной ведется по-крупному, и Россия пока сделала только первый шаг в масштабной операции по радикальному изменению системы европейской безопасности.

Лазарев предупредил украинскую власть, о том, что в ближайшие дни стоит ждать продолжения вышеупомянутой операции. Если рассматривать происходящее с точки зрения большой геополитики, признание республик Донбасса можно назвать своеобразной подготовкой к куда более серьезным действиям.

ПолитРоссия /

«США полностью сдадут Украину как свою геостратегическую опору. Заметьте, что вокруг Украины в последнее время поднималось очень много шума. Разве мы можем предположить, что этот весь шум был создан лишь для того, чтобы РФ признала республики Донбасса? Разумеется, нет. За этим последуют другие шаги. Это куда более глубокая игра. Сначала в ЛДНР войдут миротворческие войска (по идее они уже там), после чего границы республик будут расширены до административных границ областей. Не забываем о так называемой Конституции ЛНР и ДНР. После этого большие политические перемены придут и на остальную часть Украины. Запомните мои слова — США сдают всю нашу страну, и операция по трансформации Украины только началась. Очень скоро мы можем оказаться совсем в другом государстве», — озвучил свой прогноз политолог.

Лазарев также добавил, что американцы умудрились выставить себя на посмешище даже в истории с согласованным скорее всего заранее признанием республик Донбасса. Вернее, они подставили свои спецслужбы. Несколько месяцев весь мир кормили детальными планами вторжения на Украину, которые якобы выведали американские спецы, но они же в буквальном смысле проспали заседание Совбеза РФ и мощную во всех смыслах речь российского президента. США бегут из Восточной Европы и даже не могут сохранить хорошую мину при плохой игре.

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