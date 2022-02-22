Госдума единогласно проголосовала за ратификацию соглашений о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Москва, 22 февраля. Депутаты Госдумы одобрили решение о придании юридической силы соглашениям о дружбе и взаимопомощи с республиками Донбасса.

Парламентарии выступили за ратификацию документа, они поддержали инициативу единогласно. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, решение было принято в 3 чтении. Поправка предполагает, что договоры вступят в силу с 22 февраля.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к соотечественникам по ситуации в Донбассе. После этого глава государства подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.