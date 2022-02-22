Зеленский отказался рассматривать просьбу ЛДНР об отводе подразделений ВСУ из Донбасса

Киев, 22 февраля. Киев не намерен рассматривать просьбу Донецкой и Луганской народных республик об отводе частей Вооруженных сил Украины из подконтрольных регионов Донбасса.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ не станут отводить свои подразделения из занятых ими районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее вице-спикер Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил, что Киевские власти должны в добровольном порядке вывести из Донбасса части украинской армии. По его словам, если ситуация в регионе не изменится, будут приняты решительные меры.