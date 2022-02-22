Боевики «Аш-Шабаб» устроили покушение на главу Пунтленда

Могадишо, 22 февраля. Два человека погибли и трое получили ранения в результате теракта на северо-востоке Сомали. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на очевидцев и источники в местной полиции.

По данным СМИ, инцидент произошел накануне в провинции Пунтленд. Целью экстремистов стал глава региона Саид Абдуллахи Дани. Чиновник в сопровождении нескольких лиц направлялся в город Басасо, когда сдетонировало взрывное устройство, установленное на дороге.

Офицер полиции Абдель Хак Али подтвердил AFP, что Дани не пострадал в ходе теракта. Ответственность за нападение взяло на себя экстремистское движение «Аш-Шабаб», связанное с запрещенной в РФ организацией «Аль-Каида»1.

В субботу, 20 февраля, террорист-смертник стал причиной взрыва в одном из ресторанов города Беледуэйне. По меньшей мере 15 человек погибли, в их числе местные политические деятели.

1 Организация запрещена на территории РФ.