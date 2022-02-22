Президент Турции Эрдоган указал на неприемлемость признания Россией ЛДНР

Анкара, 22 февраля. Решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик является нарушением политического единства. Соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, решение России признать Донбасс противоречит минским договоренностям. Об этом глава государства заявил в ходе общения с местными журналистами.

«Мы с самого начала кризиса искренне стремились снизить напряженность. Вновь обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл и международное право», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.