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Президент Турции Эрдоган указал на неприемлемость признания Россией ЛДНР

Политика
Президент Турции Эрдоган указал на неприемлемость признания Россией ЛДНР
Global Look Press  /  Xinhua

Анкара, 22 февраля. Решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик является нарушением политического единства. Соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, решение России признать Донбасс противоречит минским договоренностям. Об этом глава государства заявил в ходе общения с местными журналистами.

«Мы с самого начала кризиса искренне стремились снизить напряженность. Вновь обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл и международное право», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

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