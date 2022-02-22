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«Зеленский во фрустрации»: общественник о причине «растерянности» президента Украины
Политика
«Зеленский во фрустрации»: общественник о причине «растерянности» президента Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Член Общественной палаты РФ Никита Данюк в эфире программы «Время покажет» на Первом канале предположил, что причиной растерянного вида Владимира Зеленского во время выступления перед нацией стало общение с западными партнерами после признания независимости ЛДНР. Они могли озвучить указания, которые стали полной неожиданностью для президента Украины.

«Были даны инструкции ни в коем случае не разжигать, решать исключительно дипломатическим методом. Кстати, там ведь даже по поводу военного положения ему не разрешили этого сделать. Это все говорит, что Зеленский находится в состоянии фрустрации», — заявил Никита Данюк.

«Зеленский во фрустрации»: общественник о причине «растерянности» президента Украины
Федеральное агентство новостей /

По мнению общественника, Украина жила в своеобразном «коконе», мифе, который создала сама для себя. Об этом говорят многочисленные бравурные высказывания генералов и депутатов Верховной рады. Сейчас же ожидается последовательное дипломатическое давление на Россию и принятие очередных санкций странами Запада.

«Мы увидим, что Зеленский будет пытаться встроиться в это. И это его единственный последний шанс. Проблема только в том, что даже те санкции, которые сейчас анонсируют, если сейчас опять же посмотреть по заявлениям, это санкции, которые вообще никак не влияют на существующие. Это, безусловно, будет тяжело», — добавил Никита Данюк.

«Зеленский во фрустрации»: общественник о причине «растерянности» президента Украины
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Ранее член президиума совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что жестких санкций по отношению к России ожидать не стоит. По мнению эксперта, те меры, которые последуют, не могут серьезно повлиять на экономику страны.

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россия украина зеленский политика
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