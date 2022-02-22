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МИД Австрии вызвал посла России в Вене на фоне признания ЛДНР

Политика
МИД Австрии вызвал посла России в Вене на фоне признания ЛДНР
wikipedia.org  /  Gryffindor / CC BY 2.5

Вена, 22 февраля. Внешнеполитическое ведомство Австрии вызвало российского посла в Вене Дмитрия Любинского после решения Москвы о признании Донецкой и Луганской народных республик, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что считает необходимым признать суверенитет ЛДНР. Сразу после обращения к согражданам глава государства подписал указы о признании республик.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон продолжает вести бескомпромиссную борьбу против дипломатов РФ. По его словам, для этого американская сторона использует самые разные методы. В частности, давит на российских служащих с помощью спецслужб, а также пытается их вербовать, отметил он.

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