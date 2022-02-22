Прокуратура Московской области откроет мобильные приемные для беженцев из Донбасса

Москва, 22 февраля. Прокуратура Московской области поручила районным, городским и специализированным прокурорам организовать работу мобильных пунктов приема. Они будут размещены близ пунктов временного размещения беженцев из Донбасса и других приграничных территорий.

Представители ведомства подчеркнули, что решение об открытии мобильных приемных направлено на соблюдение установленных государственных гарантий для беженцев, прибывших в Россию с приграничных территорий. К числу таких гарантий относятся доступ к образованию и медицинской помощи, а также право на временное размещение, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура Московской области также организовала взаимодействие с социальными службами по вопросам оказания материальной и психологической помощи беженцам. Кроме того, была создана специальная «горячая линия», позвонив на которую беженцы смогут решить вопросы, касающиеся соблюдения их прав. Обращение можно отправить на официальный сайт областной прокуратуры в специальном разделе.

Как сообщалось ранее, помощь беженцам из ДНР и ЛНР в Московской области оказывают волонтеры. Они отмечают, что среди прибывших из Донбасса граждан много детей. По словам добровольцев, они переносят эвакуацию легче, чем взрослые.