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Кедми: влияние США в Восточной Европе будет подорвано решением Путина о признании ЛДНР

Армия
Кедми: влияние США в Восточной Европе будет подорвано решением Путина о признании ЛДНР
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 февраля. Запад напрасно отказался прислушиваться к требованиям Москвы по вопросам гарантий безопасности, заявил аналитик Яков Кедми, комментируя ситуацию в Донбассе.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» эксперт описал неприятный для США сценарий, который станет реальностью после признания независимости Луганской и Донецкой народных республик со стороны РФ. По его мнению, решение президента России Владимира Путина подрывает влияние Вашингтона в Восточной Европе. В частности, Соединенные Штаты рискуют потерять контроль над Украиной.

«Они не могли понять, как это будет, но приняли во внимание, что результатом этого будет потеря для них Украины. Все страшилки, которыми они пугали Россию, "санкции из ада" и прочее — это на случай потери для Запада всей Украины. Но, вероятно, у них существует какое-то мнение, что Галиция им останется, поэтому они все и устремились во Львов», — разъяснил Кедми.

Кедми: влияние США в Восточной Европе будет подорвано решением Путина о признании ЛДНР
Федеральное агентство новостей /

Он также напомнил, что решение по Донбассу российский лидер назвал частью единого процесса, в рамках которого Москва потребовала от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток.

«Этот процесс уже начался, и Россия не просто не собирается отказываться от условий – она не собирается допускать, чтобы хоть одно из этих требований не было выполнено», — подытожил Кедми.

Ранее сообщалось, что власти республик Донбасса разрешили России размещать на своей территории войска. Соответствующие пункты прописаны в соглашениях о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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