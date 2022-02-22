МИД РФ призвал другие государства признать независимость Донбасса

Москва, 22 февраля. Россия призывает другие страны последовать ее примеру и признать Донецкую и Луганскую народные республики независимыми. Соответствующее заявление опубликовали на официальной странице внешнеполитического ведомства РФ.

Стоит отметить, что бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник и военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал ситуацию с признанием республик. По его словам, решение президента России вызвало чувство эйфории абсолютно у каждого жителя Донбасса.

Ранее сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.