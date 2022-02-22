Зеленский: Украина допускает разрыв дипломатических отношений с Россией

Киев, 22 февраля. Украина рассматривает возможность упразднения дипломатических связей с РФ. С таким сообщением выступил президент государства Владимир Зеленский.

Он сделал заявление на фоне признания ЛДНР Россией. По словам Зеленского, теперь Киев допускает разрыв дипломатических связей с Москвой.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к соотечественникам по ситуации в Донбассе. После этого глава государства подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский, комментируя такое решение, в свою очередь, отметил, что границы его страны останутся прежними вопреки указам Путина.