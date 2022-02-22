Депутат Госдумы Луговой: Зеленский напоминает обезьяну с гранатой

Москва, 22 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский похож на обезьяну с гранатой, считает депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Луговой.

Парламентарий сделал заявление на заседании по ратификации договоров России с Луганской и Донецкой народными республиками. По словам депутата, украинский лидер напоминает ему ребенка со спичками.

«Я бы даже сказал больше — он, скорее, напоминает обезьяну с гранатой. С гранатой игрушечной, потому что другой у него нету», — констатировал Луговой.

Ранее ФАН подчеркивал, что Украина является объектом глобальных политических процессов, а не субъектом. При этом решение НАТО включить в состав военного блока Киев станет авантюрой для Альянса, сообщали журналисты.