«С днем рождения, Донбасс»: Максим Шугалей поддержал решение о признании ЛДНР

Санкт-Петербург, 22 февраля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей высказался на тему признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Социолог считает, что РФ, как великая держава, доказала, что способна остановить безумные планы Запада.

«Жители Донбасса 8 лет ждали признания того, что они вообще есть. За это время в бомбоубежищах Донецка и Луганска выросли дети, рожденные после Майдана 2014 [года]. И все это время ни ОБСЕ, ни других европейских деятелей не волновало, как живут эти люди. Потому что все эти «показательные международные организации» не замечали нарушений прав человека — мирных жителей ДНР и ЛНР: они ж не европейцы для них, так, люди второго сорта», — отметил эксперт.

По словам Шугалея, коллективный Запад уже не скрывает своего пренебрежительного отношения к жизням мирного населения ЛДНР, фактически насмехаясь над затяжным вооруженным конфликтом, длящимся без малого восемь лет.

«Что, собственно, и подтвердил немецкий канцлер Шольц, говоря о «смехотворности» геноцида. Только тем самым он уподобляется немецким нацистам, которые жгли евреев в печах и тем, кто сжигал людей заживо в Одессе. Нынешним гражданам Германии, особенно неарийцам, стоит задуматься о своей безопасности, когда канцлер позволяет себе такие слова. Ему же смешно», — добавил президент ФЗНЦ.

На этом фоне, считает Максим Шугалей, Россия оказалась единственной, кто способен остановить кровопролитие в Донбассе — своим решением Москва помешала планам Запада раздуть в регионе полномасштабную войну.

«Думаю, что ни у кого уже не осталось сомнений, что только Россия, как великая держава, и президент Владимир Путин, как ее лидер, способны остановить безумные планы США и НАТО. Мы для них как кость в горле. Которой в очередной раз подавятся все, кто что-то имеет против нашей страны.

С Днем рождения, Донбасс!», — говорится в сообщении.

21 февраля президент РФ Владимир Путин издал указы о признании независимости республик Донбасса, а также поручил установить с ними дипломатические отношения и обеспечить их безопасность силами Армии России. Об этом он заявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.