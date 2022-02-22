Киселев назвал «вялой» реакцию Запада на признание Россией независимости Донбасса

Киевские власти сделали все для того, чтобы западные страны не принимали никаких серьезных мер против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Такое мнение в беседе с ФАН выразил журналист, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев.

Президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам объявил об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал это «давно назревшим решением». После этого он с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписал договоры о сотрудничестве.

«Поздравляю вас», — сказал Путин руководителям ДНР и ЛНР.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Во вторник, 22 февраля, парламенты Донецкой и Луганской народных республик ратифицировали документы, во второй половине дня — это сделали и депутаты Госдумы РФ единогласно. «За» проголосовали все 400 присутствующих депутатов.

«Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР ратифицированы. […] Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир», — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин после голосования в своем Telegram-канале.

Телеведущий Дмитрий Киселев в разговоре с Федеральном агентством новостей прокомментировал решение о признании Россией ДНР и ЛНР. По его словам, это решение является антивоенным, оно уже позволило снизить количество обстрелов на линии фронта в Донбассе.

«Мне кажется, что это антивоенная акция. Такая — фундаментальная. Потому что, если бы этого не было, то уже сейчас бы шла война, гибли бы люди. Данное решение является своевременным. Когда в Донецке не было воды, а это миллионный город, а в Луганске — газа, то как можно жить? Как это все можно восстанавливать под прицельными обстрелами? Киевский преступный военный режим хотел решить вопрос Донбасса военным путем. Сейчас уже стрельба значительно сократилась. Стрелять в российские войска — бесперспективно. Мне кажется, мир восстановлен. Все очень хорошо», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Рассказал Дмитрий Киселев и о реакции Запада на действия России по признанию независимости ДНР и ЛНР. По его мнению, она является «вялой», поскольку Украина сама сделала все, чтобы западные страны от нее отвернулись.

«А что касается санкций, то они были бы в любом случае. Есть Минские отношения, но украинские власти восемь лет издевались над людьми. Какие переговоры, если они их не вели? Фактически сам Киев и растоптал Минские соглашения цинично. Запад все время говорил о Минских соглашениях, а Киев все время плевал и на договоренности, и на своих западных партнеров. Поэтому такую вялую реакцию со стороны Запада мы сегодня и видим», — резюмировал Дмитрий Киселев.

По мнению политолога, эксперта института стран СНГ Ивана Скорикова, признанием независимости Донбасса должны быть довольны как Соединенные Штаты, так и Украина.