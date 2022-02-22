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Российский рубль стал мировым лидером по волатильности

Экономика
Российский рубль стал мировым лидером по волатильности
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 22 февраля. Временная волатильность рубля, рассчитанная на основании одномесячных опционов на пару с долларом, достигла 33,97%, следует из данных Bloomberg, на которые ссылается РБК.

В ходе торгов 21 февраля биржевой курс доллара достигал 79 рублей, а в моменте находился на отметке в 80 рублей. На фоне обострения геополитической напряженности, в связи со сложной ситуацией в Донбассе, волатильность российской валюты приблизилась к максимуму с начала пандемии. В марте 2020 года значение составляло 37,7%. Тогда курс доллара резко вырос с 60-65 рублей до 80 рублей.

Месяц назад волатильность рубля составляла 20,7%. По этому показателю денежная единица РФ находилась на втором месте в мире после турецкой лиры, временные колебания которой на валютном рынке 32,6%.

В начале торговой сессии на Московской бирже рубль заметно ослаб к доллару и евро. Первые сделки на валютном рынке прошли на уровне 80,5 рубля за доллар и 90,2 рубля за евро.

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