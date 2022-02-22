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Новый избранник Волочковой появился на Первом канале

Шоу-бизнес
Новый избранник Волочковой появился на Первом канале
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 22 февраля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова недавно представила нового избранника из Калуги. Молодой строитель Дмитрий уже успел появиться на Первом канале.

Волочкова рассекретила роман с мужчиной, который помогает ей строить баню. Пара уже успела вместе съездить в родной город строителя. Бывшая девушка Дмитрия рассказала, что предприниматель любит жить за чужой счет и погряз в долгах и кредитах. Мужчина решил искать правды в программе «На самом деле» на Первом канале.

Дмитрий опубликовал пост на своей странице в Instagram. Строитель показал фотографию, где он запечатлен в студии популярного шоу. Под публикацией он заявил, что очень важно жить по совести.

«На самом деле… Мне известно, где правда, а где ложь. Так важно жить по совести, когда нечего скрывать», — написал мужчина.

Новый избранник Волочковой появился на Первом канале
Prt Scr instagram.com / @severleshome

Дата выхода выпуска с его участием пока неизвестна, сообщает портал Teleprogramma.pro. Поклонники отметили, что Волочкова недолго страдала по своему бывшему возлюбленному банщику Сергею Кузнецову, причина расставания с которым так и не была раскрыта. Бизнесмен заявил, что балерина сделала поступок, за который должна извиниться, а вместо этого она строит из себя жертву.

Кузнецов также рассказал, что Волочкова «не переваривает» детей. По словам банщика, она не хочет общаться даже с собственной дочерью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Новый избранник Волочковой появился на Первом канале
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