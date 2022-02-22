Новый избранник Волочковой появился на Первом канале

Москва, 22 февраля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова недавно представила нового избранника из Калуги. Молодой строитель Дмитрий уже успел появиться на Первом канале.

Волочкова рассекретила роман с мужчиной, который помогает ей строить баню. Пара уже успела вместе съездить в родной город строителя. Бывшая девушка Дмитрия рассказала, что предприниматель любит жить за чужой счет и погряз в долгах и кредитах. Мужчина решил искать правды в программе «На самом деле» на Первом канале.

Дмитрий опубликовал пост на своей странице в Instagram. Строитель показал фотографию, где он запечатлен в студии популярного шоу. Под публикацией он заявил, что очень важно жить по совести.

«На самом деле… Мне известно, где правда, а где ложь. Так важно жить по совести, когда нечего скрывать», — написал мужчина.

Prt Scr instagram.com / @severleshome

Дата выхода выпуска с его участием пока неизвестна, сообщает портал Teleprogramma.pro. Поклонники отметили, что Волочкова недолго страдала по своему бывшему возлюбленному банщику Сергею Кузнецову, причина расставания с которым так и не была раскрыта. Бизнесмен заявил, что балерина сделала поступок, за который должна извиниться, а вместо этого она строит из себя жертву.

Кузнецов также рассказал, что Волочкова «не переваривает» детей. По словам банщика, она не хочет общаться даже с собственной дочерью.