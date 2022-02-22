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Госдума РФ начала рассмотрение вопроса о ратификации договоров с Донбассом

Политика
Госдума РФ начала рассмотрение вопроса о ратификации договоров с Донбассом
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 февраля. Государственная дума Российской Федерации начала обсуждение вопроса о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Крым 24».

О том, в каких границах Москва признает ЛДНР, станет известно после ратификации договора о дружбе. Соответствующим мнением поделилась официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Россия согласна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом решении объявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к нации.

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