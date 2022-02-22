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Александр Ширвиндт заявил, что Камиле Валиевой повезло на Олимпиаде в Пекине

Спорт
Александр Ширвиндт заявил, что Камиле Валиевой повезло на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 22 февраля. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт следил за скандалом, в центре которого оказалась фигуристка Камила Валиева. Он считает, что спортсменке очень повезло на Играх в Пекине.

Скандал прогремел после того, как стало известно о сомнительной допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе. Спортсменку хотели отстранить от соревнований, но Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

«Ей страшно повезло, этой Валиевой. При помощи всех этих кошмаров к ней пришла такая титаническая мировая популярность. За это нужно миллиарды платить. А она просто так ее имеет», — сказал знаменитый режиссер в разговоре с «Собеседником».

Говорить о дальнейшей карьере Валиевой Ширвиндт не решился. Он предложил следить за девушкой, которая на Играх стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России по фигурному катанию.

Личные соревнования на Играх Валиева провалила. Несмотря на то, что после короткой программы она была первой, в произвольной она каталась с ошибками и падениями. Спортсменка осталась без медали, став четвертой. Валиева после выступления на Олимпиаде поблагодарила тренеров и поклонников за поддержку, пишет телеканал «360».

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ширвиндт валиева фигурное катание
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