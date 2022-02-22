Российский Красный Крест начал общенациональный сбор средств для беженцев из Донбасса

Москва, 22 февраля. Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук рассказал о ходе работы объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ по оказанию гуманитарной помощи людям, спасающимся от украинской агрессии на Донбассе.

Как заявил Савчук, на сайте мывместе.рф и на сайте РКК уже открыт специальный счет для сбора пожертвований в пользу граждан республик Донбасса (ДНР и ЛНР), временно эвакуированным на территорию России. По словам Савчука, волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев с Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки. По данным МЧС России, речь уже идет о свыше 80 тысяч женщин, детей и пожилых людях, прибывших из ДНР и ЛНР в российские регионы, сообщает ИКР.

Савчук отметил, что именно Ростовская область первой начала принимать беженцев, так как сюда прибыло их наибольшее количество, собранные средства будут направлены на помощь в этом регионе. При этом помогать и размещать у себя переселенцев готовы и другие субъекты России. Получаемая помощь в случае запроса будет направляться и туда, чтобы никто не остался без поддержки.

Помощь беженцам оказывают волонтеры клубов #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений.

Ранее ФАН сообщал о прибытии в Ростовскую область первых поездов с эвакуированными жителями Донбасса. Отмечается, что решение об эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик было принято вечером 18 февраля из-за вспышки агрессии со стороны Украины.