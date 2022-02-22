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Житель Москвы выиграл более 235 миллионов рублей в денежную лотерею

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 13:01
Общество
Житель Москвы выиграл более 235 миллионов рублей в денежную лотерею
pxhere.com

Москва, 22 февраля. Участник государственной лотереи, организованной «Столото», стал обладателем суперприза в размере 235,5 миллиона рублей. Он приобрел всего один лотерейный билет и верно угадал выигрышную комбинацию.

Суперприз государственной лотереи «Спортлото» был разыгран 21 февраля, отметили представители компании. Победителем лотереи стал житель Москвы, купивший всего один билет стоимостью 150 рублей. Отмечается, что он выиграл 235 миллионов 588 тысяч рублей, став таким образом мультимиллионером.

«Новым лотерейным мультимиллионером стал участник 4365-го тиража из Москвы», — говорится в тексте сообщения.

Согласно правилам лотереи «Спортлото», участники должны угадать комбинацию из нескольких цифр в двух игровых полях билета. Выигрышной оказалась комбинация цифр 11, 3, 4 и 15 в первом поле, а также 14, 3, 8 и 12 во втором поле билета. Отмечается, что в настоящее время имя победителя неизвестно.

Как сообщалось ранее, житель США угадал выигрышную комбинацию в лотереи с помощью азиатского печенья с предсказанием. Габриэль Фиерро из Северной Каролины выиграл 4 миллиона долларов.

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