Работающих пенсионеров в 2022 году ожидает повышение зарплат

Москва, 22 февраля. Зарплаты российских пенсионеров в 2022 году автоматически вырастут при условии, если доход граждан не превышает МРОТ, установленный на уровне в 13 890 рублей. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он подчеркнул, что индексация зарплат по инфляции касается далеко не всех россиян. По словам эксперта, исключения могут затронуть работников государственных и муниципальных организаций, где размер оклада и премиальных увеличивается на основании нормативных актов. Гиринский также напомнил об упрощенном порядке получения для пенсионеров налоговых вычетов и оформления больничных листов.

Экономические аналитики ранее выразили мнение, что «налог на богатых», который касается граждан с годовым доходом от 5 млн рублей, мог бы пойти на увеличение пенсий. За прошлый год за счет повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% для «богатых» бюджет получил 636 млрд рублей. При этом изначально предполагалось, что доходы казны составят около 60 млрд рублей.