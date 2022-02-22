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Британский премьер Джонсон пригрозил России новыми санкциями из-за признания ЛДНР

Политика
Британский премьер Джонсон пригрозил России новыми санкциями из-за признания ЛДНР
gov.uk

Лондон, 22 февраля. Лондон введет против России новые санкции из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ограничительные меры будут направлены в отношении лиц, которые поддерживают «российскую военную машину», сказал британский политик. По его словам, руководство РФ якобы собирается организовать «полномасштабное вторжение» на Украину.

«Боюсь, все свидетельствует о том, что президент [России Владимир] Путин действительно настроен провести полномасштабное вторжение на Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте скажем предельно ясно, что это будет совершеннейшей катастрофой», — заявил Джонсон.

Как стало известно ранее, российский лидер подписал указ о признании независимого статуса республик Донбасса. С соответствующей просьбой к нему обратились глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

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