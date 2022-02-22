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16 человек пострадали при обстреле саудовского аэропорта в Джизане хуситами

Весь мир
16 человек пострадали при обстреле саудовского аэропорта в Джизане хуситами
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Эр-Рияд, 22 февраля. Арабская коалиция в Йемене заявила о ранении шестнадцати мирных жителей в юго-западном саудовском городе Джизан в результате перехвата беспилотника, запущенного йеменским шиитским движением «Ансар Аллах».

Известно, что аппарат нацеливался на местный аэропорт, а его пусковая точка находилась в воздушной гавани города Сана, подконтрольного повстанцам. Пострадавшие, в том числе и иностранные граждане, получили ранения от осколков после уничтожения беспилотника силами саудовской ПВО. Трое человек находятся в критическом состоянии.

В настоящий момент повреждения аэропорта ликвидируются, рейсы курсируют в обычном режиме.

С 2014 по 2021 годы движение «Ансар Аллах» атаковало саудовскую территорию 850 беспилотниками и 400 баллистическими ракетами, в результате чего скончались 59 мирных жителей. В то же время за один лишь январь 2022 года арабская коалиция совершила 401 воздушный налет в Йемене. Всего же с начала войны непосредственно от бомбардировок погибли 9 000 йеменцев.

В ответ на обстрел Джизана саудовская авиация нанесла удар по йеменскому городу Абс провинции Хаджа, что привело к гибели 50-летней женщины, 12-летней девочки и ранению еще десяти человек, включая детей.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вмешалась в гражданскую войну на территории Йемена в 2015 году. В 2019-2021 годах королевство Саудитов оставалось единственным активным зарубежным участником конфликта. Однако после обстрела хуситами территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и захвата эмиратского грузового судна Абу-Даби возобновил свое участие в войне.

Основные боевые действия в рамках гражданской войны сейчас протекают в центральной йеменской провинции Мариб. Проправительственная пресса нередко характеризует этот регион как «крупнейшую цитадель республики», называя ее последним оплотом властей в северной части страны. С начала 2021 года «Ансар Аллах» проводил здесь наступление, однако сейчас объединенным силам йеменской армии и арабской коалиции удалось добиться некоторого преимущества и развить его в ограниченные успехи.

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