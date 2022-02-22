Шок националистов и осторожные надежды: как на Украине отреагировали на признание Россией ДНР и ЛНР

Признание Россией независимости республик Донбасса стало настоящей информационной бомбой в СМИ и соцсетях Украины. Местные радикалы шокированы случившимся, разумные украинцы осторожно надеются на скорое окончание войны на юго-востоке страны. ФАН приводит краткие выдержки из общеукраинской дискуссии.

Интересно, что еще вечером 21 февраля многие националистические блогеры были убеждены, что Россия не решится признать ЛНР и ДНР и до последнего будет вести торг вокруг этого шага с Западом. Бывший народный депутат-националист Борислав Береза авторитетно заявил в соцсетях:

«Не истерите, что Владимир Путин сегодня признает ЛДНР. Лучше переслушайте то, что он сказал: «Решение будет принято сегодня… Я вас хочу поблагодарить за эту встречу». Президент РФ сделал очень техничную «растяжку». Почти все услышали, что он примет решение сегодня. А он поблагодарил Нарышкина, Козака, Медведева и других. Он никакого решения принимать не будет до общения с США, иначе этот разговор не будет иметь смысла. У него, конечно же, есть готовое решение и не одно. Но сегодня не стоит ждать его озвучивания — до тех пор, пока Владимир Путин не переговорит с Джо Байденом», — убеждал Береза соратников.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Как и многие прогнозисты, Береза попал пальцем в небо. В итоге для него и сотен его соратников по националистическому лагерю решение президента РФ стало тяжелым шоком. Радикалы осознали, что именно проводимая ими политика привела к необратимым последствиям для Украины. Украинский радикал Сергей Стерненко тут же принялся разгонять волну в соцсетях.

«Признание РФ ДНР и ЛНР — это еще один из актов агрессии против нашей страны и полный выход из минских договоренностей. Этот шаг означает также непризнание границ Украины. Кроме того, он создает для российских политиков новые возможности для ведения войны против Украины. Поэтому самые жесткие санкции против РФ необходимы уже сейчас, ведь новая агрессия РФ против Украины уже началась!»

Антон Геращенко, бывший замглавы МВД Украины и создатель скандального сайта «Миротворец», заявил в соцсетях: признание Владимиром Путиным ЛДНР — его «план Б», а основной «план А» (якобы вторжение на Украину) все равно остается в силе.

«Что делать? Или мы сплотимся, построим сильное, эффективное, непродажное государство по примеру Израиля и Южной Кореи, или Украина будет разорвана на части. Нам нужен простой и понятный всем план — как нам защитить Украину. В конце концов, нам нужно навести в нашем государстве элементарный порядок! Счет пошел на месяцы», — заявил Геращенко.

Впрочем, многие украинские политики и политологи отреагировали на случившееся более спокойно. Депутат Рады от «Оппозиционной партии» Олег Волошин отметил:

«Даже после случившегося ДНР и ЛНР могут войти в состав Украины с особым статусом, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Это подтвердили и в Москве. Но, кажется, нашему обществу намного важнее идеологическая моногамность. На самом деле другого реального пути не было и до резонансного решения Владимира Путина. Если же власть и русофобская часть общества хотят не территориальной целостности, а идеологической монолитности в обществе, то нашу страну в будущем ждет еще немало потрясений».

Известный украинский журналист Юрий Ткачев сообщил в соцсетях — Украина Петра Порошенко и Зеленского сделала все, чтобы случилось то, что случилось.

«Несмотря на все сделанные в 2014 году ошибки, как политические, так и военные, Украина еще долгие восемь лет имела более чем реальные шансы сохранить суверенитет над этими территориями. Но все имеющиеся возможности были проигнорированы, — сообщил Ткачев. — Не говоря о том, что в любой момент Украина могла начать реализовывать свой «план Б», которым неоднократно пугал президент Зеленский. В этой ситуации Россия почти неизбежно оказывалась бы перед очень тяжелым выбором. Неделю назад о возможном признании республик было заявлено официально, когда обращение по этому поводу приняла Госдума. У Украины была неделя, чтобы услышать этот намек. Украина же использовала это время, чтобы неоднократно заявить, что Минские соглашения она выполнять не собираются. Ответ был услышан, и реакцию мы видим. Как и в 2014-м, из всех возможных путей Украина выбрала едва ли не наихудший».

Народные новости / Андрей Тюнников

Независимый украинский Telegram-канал «Политика страны» привел два основных варианта дальнейшего развития ситуации.

«Вариант первый. Если Запад не введет жесткие санкции против РФ и отреагирует примерно так же, как и на признание Россией Южной Осетии и Абхазии в 2008-м, а на линии фронта не будет крупных провокаций, то на этом все плюс-минус и закончится — российские власти просто признают ЛДНР. И на этом же начнет затухать военное обострение вокруг Украины, а война в Донбассе может быстро полностью прекратиться, если на линии разграничения встанут российские войска. ВСУ по ним стрелять точно не будут. С Западом же РФ продолжит небесперспективный (по словам Сергея Лаврова) диалог по новой архитектуре европейской безопасности, — прогнозируют украинские журналисты. — При втором варианте Запад жестко отреагирует, а на линии разграничения продолжатся провокации, которые перерастут в бои. Тогда ситуация может развиваться по непредсказуемому сценарию с серьезным потенциалом нарастания эскалации вокруг Украины и на территории страны. В целом признание Россией республик означает похороны Минских соглашений (российская сторона не считает признание ДНР и ЛНР «похоронами» Мински соглашений. — Прим. ФАН), которые Киев и так не хотел исполнять. То есть открываются пути к заключению каких-то иных договоренностей скорее всего, глобальных, куда и будет вписана украинская проблематика. По большому счету, лишь урегулирование отношений в треугольнике Россия — Украина — Запад и создание новой архитектуры безопасности в регионе может окончательно стабилизировать ситуацию вокруг Украины, да и внутри страны».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Во вторник эти документы поступили на рассмотрение в Госдуму. В республиках Донбасса это решение было принято с восторгом.