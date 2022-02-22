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Актер Михаил Боярский: Поддерживаю решение России о признании республик Донбасса
Общество
Актер Михаил Боярский: Поддерживаю решение России о признании республик Донбасса
Федеральное агентство новостей  / 

Актер театра и кино, певец, музыкант Михаил Боярский поддерживает решение РФ признать независимость республик Донбасса. Об этом заявил сам артист в беседе с ФАН. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

«Я убежден, то, что делает Владимир Владимирович, продуманно и абсолютно правильно. Я поддерживаю это решение», — сообщил актер.

Актер Михаил Боярский: Поддерживаю решение России о признании республик Донбасса
ФБА «Экономика сегодня» /

Михаил Боярский также выразил надежду, что этот шаг будет способствовать стабилизации обстановки в Донбассе.

«Я за любые решения, которые принесут мир», — пояснил собеседник ФАН.

Актер Михаил Боярский: Поддерживаю решение России о признании республик Донбасса
Народные новости / Дмитрий Астрахань

В завершение он добавил, нашей стране не стоит удивляться даже в случае неоднозначной реакции на такое решение со стороны других государств.

«Я не очень большой специалист в вопросах политики, но Запад всегда был настроен против России, так что другой реакции ожидать не стоит», — подытожил артист.

Ранее блогер Дмитрий Пучков в беседе с ФАН поддержал признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР. По его словам, такой шаг следовало сделать уже давно.

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Все новости / Общество / Актер Михаил Боярский: Поддерживаю решение России о признании республик Донбасса
россия боярский признание республики донбасса
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