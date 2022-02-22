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Марокко создало военную зону на восточной границе с Алжиром

Весь мир
Марокко создало военную зону на восточной границе с Алжиром
Федеральное агентство новостей  /  GLP Julien Mattia/ZUMAPRESS.com / twitter.com/radioalgerie_ar

Рабат, 22 февраля. Королевство дислоцировало солдат из южного региона в восточный, чтобы создать военную зону вдоль марокканско-алжирской границы, протяженность которой превышает полторы тысячи километров. Генерал-майор Мухаммад Микдад возглавил надзор за территорией.

Политический обозреватель Абдель Рахим аль-Турани разъяснил причину перемещения армии. По его словам, восточный регион является пограничной зоной между Марокко и Алжиром, аннексированной французскими колониальными властями АНДР, поскольку изначально Париж не намеревался покидать африканскую страну.

Однако после обретения независимости Рабат отказался обсуждать с Францией территориальные вопросы и предпочел разрешить проблему напрямую с соседним государством, что на фоне дипломатического кризиса с Алжиром не дало результатов.

«Запуск военной зоны марокканской армии на востоке страны направлен на то, чтобы противостоять ряду негативных явлений, которые влияют не только на безопасность королевства, но и на стабильность всего региона. Зону создали для борьбы с контрабандой, включая наркотики и торговлю людьми. Алжир не прилагал достаточных усилий для этого», — добавил он.

С другой стороны, политолог из АНДР Редуан Бухидель назвал путаницей действия Рабата. По его мнению, Марокко, чтобы компенсировать провал внутренней политики, всегда стремилось переложить проблемы на Алжир. Такое положение дел не способствовало налаживанию диалога с соседом.

Примечательно, что на закрытие границы после взрывов в Марракеше в 1994 году, когда покойный король Хасан II ввел визу для алжирцев для въезда в королевство, АНДР ответила закрытием сухопутного перехода под предлогом того, что решение о введении пропускной системы Марокко приняло в одностороннем порядке.

В августе 2021 года Алжир разорвал дипломатические отношения с Рабатом, обосновав решение несколькими причинами, среди которых — недружественные, враждебные и подлые действия со стороны королевства с момента обретения независимости АНДР в 1962 году.

Ранее президент североафриканской республики Абдельмаджид Теббун заявлял, что диалог с соседней страной так и не наладили. По его словам, ситуация ухудшилась, но Алжир не намерен вступать в вооруженный конфликт с Марокко.

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