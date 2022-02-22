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Белгородская администрация «ищет» такси за 4 млн рублей
Общество
Белгородская администрация «ищет» такси за 4 млн рублей
53.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Новгородской области

Белгород, 22 февраля. Управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет подрядчика, который предоставит услуги пассажирских перевозок в режиме такси для мэрии города.

Как пишет ИА «Бел.Ру», водители обязаны уметь хранить конфиденциальную информацию, услышанную при выполнении заказа. Согласно документам госзакупки, начальная цена контракта составляет 4 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет оказывать услуги такси до 31 декабря 2022 года для управления обеспечения деятельности администрации Белгорода.

Количество легковых машин для одновременной подачи должно быть не менее 40, а микроавтобусов или автобусов — не мене пяти. В документах указано, что с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 может применяться повышающий коэффициент за перевозку не более чем 2,1.

Исполнитель должен иметь мобильное приложение для размещения заявок и контроля выполненных услуг. Также подрядчик обязан создать и поддерживать в исправном состоянии в течение срока контракта личный кабинет заказчика на своем сайте. В личном кабинете должна размещаться информация о заявках, выполненных заказах и их параметрах (время поступления заявки, время подачи автомобиля, пробег, стоимость и т. д.). Также все транспортные средства подключат к муниципальной информационно-аналитической системе. Машины должны быть укомплектованы кондиционером, автобус/микроавтобус — микрофоном, кондиционером, столом для работы с документами и ЖК-монитором в салоне.

Ранее сообщалось, что авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Белгороде. Три пешехода пострадали из-за столкновения двух легковушек.

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Все новости / Общество / Белгородская администрация «ищет» такси за 4 млн рублей
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