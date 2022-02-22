Сатановский: попытки Запада спровоцировать конфликт с Россией обернутся катастрофой

Москва, 22 февраля. Западные страны ждут печальные последствия в случае эскалации глобального конфликта с Россией. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

По словам аналитика, попытки спровоцировать глобальную войну могут исходить главным образом от Украины, Польши, Румынии и Прибалтийских республик. Вооруженные силы этих стран могут устраивать многочисленные провокации на российских границах, подчеркнул он.

При этом Сатановский предрек, что ради разжигания войны Запад готов принести свои восточноевропейские «пешки» в жертву, поскольку абсолютно очевидно, что в случае столкновения с Вооруженными силами России, вышеуказанные страны ждет катастрофа.

«Украина, Польша, Румыния и Прибалтика станут затравщиками глобальной войны и одновременно жертвами, ведь ни у кого нет сомнений, что по результатам от них мало что останется. С апреля до ноября 2021 года ВС РФ проводили крупные военные маневры. От 90 до 120 тысяч человек в них были задействованы. Масштабы действий, на которые мало кто способен в этом мире», — заявил эксперт.

Ранее Сатановский сообщал, что предложения России по безопасности касаются всего мира. Поэтому лидеры Франции, Великобритании, Германии и других государств поочередно приезжают в Москву.