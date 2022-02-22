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Спасти ДНР и ЛНР: почему Россия имеет право пользоваться военными базами в Донбассе
Политика
Спасти ДНР и ЛНР: почему Россия имеет право пользоваться военными базами в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

Российские вооруженные силы имеют право пользоваться базами Луганской и Донецкой народных республик для обеспечения безопасности этих территорий, согласно договорам. Более того, к этому подталкивает сложившаяся ситуация в зоне разграничения: скопление военнослужащих, бронетанковой техники и вооружений крупного калибра со стороны Украины. Об этом в беседе с ФАН сказал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Команды о выстраивании соответствующих дипломатических отношений между республиками и РФ уже были даны министерству иностранных дел. Более того, даны указания министру обороны РФ обеспечить безопасность ДНР и ЛНР в соответствии с подписанными договорами. Не зря речь идет о ратификации документов в кратчайшие сроки — это знак того, что договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи однозначно будут подписаны. Эти документы затрагивают основные сферы, по которым сегодня необходимо начать работу с признанными республиками», — прокомментировал политолог.

По словам Кошкина, в первую очередь документы предусматривают сотрудничество по линии МИД и Минобороны, но не менее важна и социальная сфера. В соглашениях прописаны основные архиважные вопросы, которые требуют решения здесь и сейчас. В договорах также отмечены вопросы, связанные с эвакуацией населения и совместного использования военных баз.

Спасти ДНР и ЛНР: почему Россия имеет право пользоваться военными базами в Донбассе
Личная страница Андрея Кошкина /

«В документах, думаю, обозначено взаимное использование баз. Значит, на территории ДНР и ЛНР будут развернуты эти базы, и республики разрешат пользоваться ими вооруженным силам РФ. Министру обороны России поставлена прямая задача обеспечить безопасность республикам, спасти ДНР и ЛНР. А в такой сложнейшей ситуации, когда на линии разграничения произошло скопление бойцов ВСУ в количестве 120–130 тысяч человек, бронетанковой техники и вооружений крупного калибра, быстрое обеспечение безопасности потребует современной инфраструктуры. Я уверен, что ее уже разворачивают, поскольку республики обратились к нам, и с момента подписания договора Россия должна действовать в соответствии с ним», — заявил Кошкин.

При этом реакция Европы на признание Россией независимости ДНР и ЛНР, хоть и негативная, но весьма сдержанная, по крайней мере, в отношении вопросов, связанных с энергоресурсами. Так, канцлер Германии Олаф Шольц после объявления о признании республик сделал неожиданное заявление. Его суть сводится к тому, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» остановить невозможно.

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