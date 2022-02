Вашингтон, 22 февраля. Президент США Джо Байден отреагировал на признание Российской Федерацией народных республик Донбасса. Об этом американский лидер сообщил в своем официальном Twitter.

I have signed an Executive Order to deny Russia the chance to profit from its blatant violations of international law. We are continuing to closely consult with Allies and partners, including Ukraine, on next steps. pic.twitter.com/ZS81ivAPgs — President Biden (@POTUS) February 22, 2022

«Я подписал президентский указ, лишающий Россию возможности извлекать выгоду из вопиющих нарушений международного права. Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, относительно дальнейших шагов», — написал Байден.

В социальных сетях заявления Байдена вызвали очень неоднозначную реакцию у американцев. Хотя многие комментаторы требуют «поставить Россию на место», значительная часть американцев открыто не разделяет его позицию по украинскому вопросу.

«Они проголосовали за присоединение к Российской Федерации много лет назад, а затем подписали договор о сохранении суверенитета. Украина нарушила этот выбор. Перестань быть Ястребом. Это их конфликт, а не наш», — пишет представитель Либертарианской партии Миннесоты.

They voted to join the Russia Federations years ago and then signed a treaty to maintain sovereignty. Ukraine violated that choice.



Quit being a Warhawk. This is their conflict, not ours — Libertarian Party of Minnesota (@LPofMN) February 22, 2022

«А? Если людей в этих регионах это устраивает, почему вас, ребята, это волнует? Большинство людей в этих регионах хотят отделиться от Украины. Борьба продолжается с 2014 года. На самом деле это хорошая новость для них, что они могут отделиться от Украины», — поддерживает это мнение пользователь с ником DevNinja.

Huh? If the people in those regions are fine with it, Why do you guys care? Majority of the people in those regions want to split from Ukraine. Fight have been going on since 2014. This is actully good news for them that they get to split from Ukraine — DevNinja (@100Throws) February 22, 2022

Пользователь selena slime считает, что российский подход к урегулированию украинского кризиса является эффективным, и приводит в пример разделение Кореи.

«Честно говоря, самое разумное — разделить Украину так, как разделены Северная и Южная Корея, и позволить сепаратистам и украинским националистам жить каждый на своей территории. Я не понимаю, почему мы вообще так вовлечены в Украину (которая заявила, что США нагнетают напряженность)», — соглашается selena slime.

honestly the most reasonable thing is to split ukraine like how north and south korea is split and let the seperatist and ukraine nationalist each live in their own territory. i dont understand why we even are so involved in ukraine (which have said the US is escalating tensions) — $???????????????????? $???????????????????? (@strip4selena) February 22, 2022

Многие пользователи уверены, что действия России по признанию республик Донбасса являются вполне логичным шагом, направленным на укрепление собственной национальной безопасности.

«Нам нужно держаться подальше от Восточной Европы. Путин прав, когда делает то, что он делает. НАТО окружило Россию. Мы бы уже были в состоянии войны, если бы у России появились базы в Мексике или Канаде», — считает th3guyb3hindu.

We need to stay out of Eastern Europe. Putin is right in doing what he’s doing. NATO has surrounded Russia. We would already be at war if Russia had bases in Mexico or Canada. — th3guyb3hindu (@daniel19121100) February 22, 2022

«Представьте, если бы другие страны сделали это с США за наши нарушения», — пишет Go Ask Alice, говоря о санкциях, вводимых Штатами против России и других стран.

Imagine if other countries did this to the US for our violations. Pot, kettle. — Go Ask Alice (@bonnyaye) February 22, 2022

Европейцы также не выражают особого восторга по поводу возможных американских санкций.

«Здесь, в Западной Европе, мы зависим от российского газа, за который мы уже очень дорого платим из-за инфляции и кризиса COVID. Вам легко вводить санкции, конфликт всегда происходит вдали от дома», — делится своей озабоченностью Julien.

Here in Western Europe we are dependent on Russian gas for which we are already paying very dearly with inflation and the COVID crisis. It's easy for you to impose sanctions, conflict is always away from home. — Julien (@Julien64440) February 22, 2022

Нашлись и те, кто прямо обвинил американских политиков и руководство Демократической партии в провоцировании украинского кризиса.

«Байден и Обама вызвали это, организовав неонацистский переворот в Украине в 2014 году», — заявил пользователь с ником Daniel Burke — Exonerate LaRouche.

Biden and Obama brought this on by running a NeoNazi coup of Ukraine in 2014. — Daniel Burke — Exonerate LaRouche (@Burke4Senate) February 22, 2022

Многие в США уверены, что интерес Байдена к Украине продиктован наличием у него собственных интересов в этой стране.

«Почему мы вообще ввязываемся в это дело?! Это из-за финансовых связей, ваших и вашего сына, в украинской энергетике? Похоже, вы полностью скомпрометированы и из-за этого подвергаете опасности жизни американцев», — уверен StevesBFF.

Why TF are we getting involved?! Is this because of your and you son's financial ties to Ukraine energy? It seems like you're completely compromised and you're putting American lives in jeopardy because of it. — StevesBFF (@steves_bff) February 22, 2022

«ПЕРЕСТАНЬТЕ пытаться втянуть США в войну. ПРЕКРАТИТЕ убийства. Ваше дело США, а НЕ Украина. Если Путин этого хочет ― ну и что! МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ мировой полицией СПРАВЕДЛИВОСТИ. Я понимаю, что история учит, что война = сильная экономика. Найдите другой способ исправить экономику!», — обращается к Байдену Джей Пи Дюмон.

STOP trying to get the U.S. into war. STOP the killing. The U.S. is your business NOT the Ukraine. If Putin wants it - so what! WE ARE NOT the FAIRNESS police of the world. I realize history teaches war=strong economy. Find another way to fix economy! — J. P. Dumont (@Author_JPDumont) February 22, 2022

Вопросы экономики стали одной из главных тем для критиков Байдена. Многие американцы настаивают: администрации Байдена вместо спасения киевского режима стоило бы в первую очередь заняться экономическими проблемами Соединенных Штатов.

«Вы можете сделать это (ввести санкции — прим. ФАН) незамедлительно, но не предпринимаете немедленных действий, чтобы отменить студенческий долг? Мне кажется, что вы сосредотачиваетесь только на том, что отвечает вашим интересам», — негодует Jo.

You can do this immediately but not keep your immediate action on cancel student debt? Looks to me that you are only focusing on stuff that benefit your interests. #CancelStudentDebt — Jo (@npc_jomary) February 22, 2022

Отдельная часть критики обрушилась на Байдена со стороны республиканских избирателей, которые обвинили президента в фактической сдаче Украины.

«Если бы настоящий мужчина ТРАМП был в офисе, Путин никогда бы не попытался поступить подобным образом», — уверен Mr Crypto.

If the real man TRUMP was in the office , Putin never tried this kind of act , #trupm — Mr Crypto (@Mr_Crypto777) February 22, 2022

«Так разве Трамп не ввел уже санкции? Вы отключили «Северный поток»? Это помогло бы, но ты дал зеленый свет с первого дня, не так ли?», — критикует Байдена Grace Vasquez.

Ей вторит Hella$ELAvated, который считает, что при Байдене США превратились в мировое посмешище.

«Такой «великий лидер», он быстро ведет нас в эту дыру, потрясающе», — пишет он.

Such a great leader, he’s leading us down the shit hole quickly, amazing. — Hella$ELAvated (@lilripOS) February 22, 2022

Решение о признании ДНР и ЛНР было принято президентом России после экстренного заседания Совбеза, в ходе которого главы российских министерств и ведомств единодушно высказались о признании самопровозглашенных республик. По мнению российского руководства, этот шаг позволит предотвратить очередную эскалацию конфликта на Востоке Украины и сохранит жизнь тысячам мирных граждан Донбасса.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Несмотря на обещанные официальными лицами США «уничтожающие» санкции, которые будут введены против Российской Федерации в случае ее «вторжения» на Украину, в Белом доме заявили, что не рассматривают признание ЛДНР в качестве акта агрессии, а потому немедленного введения санкций не последует. В настоящее время США проводят консультации с европейскими партнерами и Украиной для выработки необходимого решения.