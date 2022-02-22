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Американцы в соцсетях призвали Байдена поддержать признание республик Донбасса

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 13:19
Весь мир
Американцы в соцсетях призвали Байдена поддержать признание республик Донбасса
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Вашингтон, 22 февраля. Президент США Джо Байден отреагировал на признание Российской Федерацией народных республик Донбасса. Об этом американский лидер сообщил в своем официальном Twitter.

«Я подписал президентский указ, лишающий Россию возможности извлекать выгоду из вопиющих нарушений международного права. Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, относительно дальнейших шагов», — написал Байден.

В социальных сетях заявления Байдена вызвали очень неоднозначную реакцию у американцев. Хотя многие комментаторы требуют «поставить Россию на место», значительная часть американцев открыто не разделяет его позицию по украинскому вопросу.

«Они проголосовали за присоединение к Российской Федерации много лет назад, а затем подписали договор о сохранении суверенитета. Украина нарушила этот выбор. Перестань быть Ястребом. Это их конфликт, а не наш», — пишет представитель Либертарианской партии Миннесоты.

«А? Если людей в этих регионах это устраивает, почему вас, ребята, это волнует? Большинство людей в этих регионах хотят отделиться от Украины. Борьба продолжается с 2014 года. На самом деле это хорошая новость для них, что они могут отделиться от Украины», — поддерживает это мнение пользователь с ником DevNinja.

Пользователь selena slime считает, что российский подход к урегулированию украинского кризиса является эффективным, и приводит в пример разделение Кореи.

«Честно говоря, самое разумное — разделить Украину так, как разделены Северная и Южная Корея, и позволить сепаратистам и украинским националистам жить каждый на своей территории. Я не понимаю, почему мы вообще так вовлечены в Украину (которая заявила, что США нагнетают напряженность)», — соглашается selena slime.

Многие пользователи уверены, что действия России по признанию республик Донбасса являются вполне логичным шагом, направленным на укрепление собственной национальной безопасности.

«Нам нужно держаться подальше от Восточной Европы. Путин прав, когда делает то, что он делает. НАТО окружило Россию. Мы бы уже были в состоянии войны, если бы у России появились базы в Мексике или Канаде», — считает th3guyb3hindu.

«Представьте, если бы другие страны сделали это с США за наши нарушения», — пишет Go Ask Alice, говоря о санкциях, вводимых Штатами против России и других стран.

Европейцы также не выражают особого восторга по поводу возможных американских санкций.

«Здесь, в Западной Европе, мы зависим от российского газа, за который мы уже очень дорого платим из-за инфляции и кризиса COVID. Вам легко вводить санкции, конфликт всегда происходит вдали от дома», — делится своей озабоченностью Julien.

Нашлись и те, кто прямо обвинил американских политиков и руководство Демократической партии в провоцировании украинского кризиса.

«Байден и Обама вызвали это, организовав неонацистский переворот в Украине в 2014 году», — заявил пользователь с ником Daniel Burke — Exonerate LaRouche.

Многие в США уверены, что интерес Байдена к Украине продиктован наличием у него собственных интересов в этой стране.

«Почему мы вообще ввязываемся в это дело?! Это из-за финансовых связей, ваших и вашего сына, в украинской энергетике? Похоже, вы полностью скомпрометированы и из-за этого подвергаете опасности жизни американцев», — уверен StevesBFF.

«ПЕРЕСТАНЬТЕ пытаться втянуть США в войну. ПРЕКРАТИТЕ убийства. Ваше дело США, а НЕ Украина. Если Путин этого хочет ― ну и что! МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ мировой полицией СПРАВЕДЛИВОСТИ. Я понимаю, что история учит, что война = сильная экономика. Найдите другой способ исправить экономику!», — обращается к Байдену Джей Пи Дюмон.

Вопросы экономики стали одной из главных тем для критиков Байдена. Многие американцы настаивают: администрации Байдена вместо спасения киевского режима стоило бы в первую очередь заняться экономическими проблемами Соединенных Штатов.

«Вы можете сделать это (ввести санкции — прим. ФАН) незамедлительно, но не предпринимаете немедленных действий, чтобы отменить студенческий долг? Мне кажется, что вы сосредотачиваетесь только на том, что отвечает вашим интересам», — негодует Jo.

Отдельная часть критики обрушилась на Байдена со стороны республиканских избирателей, которые обвинили президента в фактической сдаче Украины.

«Если бы настоящий мужчина ТРАМП был в офисе, Путин никогда бы не попытался поступить подобным образом», — уверен Mr Crypto.

«Так разве Трамп не ввел уже санкции? Вы отключили «Северный поток»? Это помогло бы, но ты дал зеленый свет с первого дня, не так ли?», — критикует Байдена Grace Vasquez.

Ей вторит Hella$ELAvated, который считает, что при Байдене США превратились в мировое посмешище.

«Такой «великий лидер», он быстро ведет нас в эту дыру, потрясающе», — пишет он.

Решение о признании ДНР и ЛНР было принято президентом России после экстренного заседания Совбеза, в ходе которого главы российских министерств и ведомств единодушно высказались о признании самопровозглашенных республик. По мнению российского руководства, этот шаг позволит предотвратить очередную эскалацию конфликта на Востоке Украины и сохранит жизнь тысячам мирных граждан Донбасса.

Путин выступил за признание независимости ЛНР и ДНР
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Несмотря на обещанные официальными лицами США «уничтожающие» санкции, которые будут введены против Российской Федерации в случае ее «вторжения» на Украину, в Белом доме заявили, что не рассматривают признание ЛДНР в качестве акта агрессии, а потому немедленного введения санкций не последует. В настоящее время США проводят консультации с европейскими партнерами и Украиной для выработки необходимого решения.

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