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«Как выстрел в голову»: политолог Рогов рассказал, кто окажется в минусе из-за антироссийских санкций

Экономика
«Как выстрел в голову»: политолог Рогов рассказал, кто окажется в минусе из-за антироссийских санкций
ФБА «Экономика сегодня»  / 

США и Европа пока не объявили, какие конкретные санкции они введут после признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик. И хотя понятно, что ответ Запада будем жестким, тем не менее в экономическом плане Россия не пострадает. В этом уверен политолог Владимир Рогов. Свою позицию он подробно объяснил в интервью ФАН.

«На России признание независимости ЛНР и ДНР отразится только со знаком плюс. И это не тупая пропаганда. Это просто спокойный экономический анализ происходящего. Полная блокировка поставок сырья невозможна по определению, поскольку нефтепровод «Дружба» доставляет российскую нефть европейским перерабатывающим заводам, которые заточены именно на марку нефти Urals. Отказ от нее похоронит значительную часть европейской экономики, и потребуются большие деньги, чтобы переориентироваться на марку нефти Brent. И еще плюс, что цены на нефть на мировом рынке сейчас поползли вверх», — рассказал политолог.

«Как выстрел в голову»: политолог Рогов рассказал, кто окажется в минусе из-за антироссийских санкций

Такой же оптимистичный прогноз у Владимира Рогова и для газовой отрасли. Что касается персональных санкций, то, по мнению политолога, большая часть населения страны от этого лишь выиграет.

«От газа нашего они отказаться тоже не смогут, так как его им нечем замещать. Запад же понимает, что это для них как выстрел в голову. От SWIFT уже заявили, что не будут нас отключать. Санкции против олигархов в Британии — да пожалуйста. Вся Россия «за». Ведь всей России от этого будет плюс. Это поможет национализации капитала и усилению инстинкта самосохранения российских олигархов. Деньги начнут наконец-то возвращаться домой», — заявил Владимир Рогов.

«Как выстрел в голову»: политолог Рогов рассказал, кто окажется в минусе из-за антироссийских санкций
ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне  ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров  рассказал, кто именно из россиян понесет убытки от предстоящих санкций. Ранее Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР — соответствующие договоры, которые ратифицирует 22 февраля Совет Федерации, президент России подписал с главами республик Донбасса.  

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